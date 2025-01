Liberoquotidiano.it - "La galera non serve, dove li manderei". Violenti in piazza? Ecco la "soluzione" di Rita Dalla Chiesa

"Questi ragazzi non si possono più permettere di attaccare le forze dell'ordine!". Lo sfogo diarriva davanti alle telecamere di Quarta Repubblica in onda lunedì 13 gennaio. Qui, su Rete 4, la deputata di Forza Italia si dice indignata di quanto andato in scena nelle città italiane: da Roma a Bologna, i centri sociali si sono macchiati delle peggiori violenze ai danni degli agenti. "Sotto le loro divise - dice guardando in camera -, c'è sempre un ragazzo come voi. Ricordatevelo". E ancora, questa volta tirando in ballo le forze politiche: "La politica dovrebbe mettere quel poliziotto nelle condizioni di prendere questi ragazzi, mettere loro le manette e portarli via.". Ma non in. "Sailitutti quelli lì?", domandaa Nicola Porro. Presto detto: "Lia pulire, a pagare per le vetrine che spaccano, liai servizi sociali perché lanon gli".