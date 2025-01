Liberoquotidiano.it - Kaspersky Automated Security Awareness Platform aggiunge 3 nuovi corsi di cybersecurity

- Milano, 14 gennaio 2025annuncia l'ampliamento di(ASAP), la piattaforma di formazione sulla sicurezza informatica, con l'introduzione di tresu argomenti specifici per migliorare le competenze dei dipendenti. Questisono progettati per fornire nozioni e competenze pratiche fondamentali per contrastare le minacce informatiche sempre più diffuse e sofisticate.Con l'aumento dei cyberattacchi, alcune minacce stanno diventando sempre più rilevanti. I criminali informatici stanno prendendo sempre più di, mira aziende sanitarie, supply chain e il management aziendale di alto livello per ottenere l'accesso a dati e risorse sensibili. Ad esempio, secondo ilITEconomics Report, nel 2023 la resilienza delle supply chain è emersa come un tema sempre più importante per i team di sicurezza IT, con un numero crescente di aziende che riconoscono la necessità di un maggiore controllo e monitoraggio dei propri fornitori.