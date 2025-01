Ilnapolista.it - Il giornalismo gossip fa sciogliere il cervello, il caso Walker è emblematico (Guardian)

Kylelascia il Manchester City. Si dice che potrebbe venire al Milan. Ha 34 anni. Uno dei motivi dell’addio alla Premier è il. E su questo si impunta una delle più brillanti firme sportive delinglese, Jonathan Liew. Sulscrive che “ildisulle celebrità potrebbe essere la forma più strana della lingua inglese mai inventata: un gergo da scioglimento deldi molteplici nomi composti, fatti come aggettivi, aggettivi come esclamazioni, esclamazioni come fatti. Le virgole meno come punteggiatura e più come una sorta di scelta di vita. Un intero tessuto spurio di quasi verità sfornato dalla testimonianza non attribuita e incontrastata di “amici intimi”, sebbene il tipo di amici intimi felici di rivelare i tuoi segreti personali più intimi a un giornalista di tabloid”.