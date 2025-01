I finti coreani

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Gli ucraini dicono di aver catturato due militari nord. Non vedo dove sia il problema. Per l’Ucraina combattono i mercenari di una cinquantina di Paesi. Perché la Russia non dovrebbe avere alleati?Alina Pancrazivia emailGentile lettrice, nell’esercito ucraino militano non solo i più vari mercenari,pagati da Usa e Ue, ma anche militari regolari di Paesi Nato. Già lo si supponeva, ma a darne certezza fu il Cancelliere Scholz quando affermò che non avrebbe dato a Kiev i Taurus perché queimissili possono essere operati solo da personale lungamente addestrato: questo avrebbe implicato il coinvolgimento diretto di militari tedeschi, “come fanno gli inglesi e gli americani” (per gli Storm Shadow e Atacms). Probabilmente quella di Scholz non fu voce dal sen fuggita ma una voluta denuncia per marcare la differenza.