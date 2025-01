Grande successo per l’evento Vissi d’arte vissi d’amore

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 14 gennaio 2025 – Si è svolta conla seconda edizione del Premio Rispetto e Amore con la direzione artistica del soprano attrice Sara Pastore presso la Sala Gonzaga in Campidoglio. Un Premio dedicato all’amore che quest’anno oltre ad associazioni e privati che si occupano di animali è stato dato anche a chi ha fatto del proprio lavoro una missione Etica.Non sono mancati i momenti di spettacolo, moltoha ricevuto il duetto comico dei gatti di Rossini interpretato dal mezzosoprano Caterina Novak insieme al soprano Sara Pastore che si è esibita anche in altri brani per concludere nell’Alleluja di Cohen cantata a duetto con la piccola Elena Scandurra.Molto commovente anche il ricordo di Eduardo de Filippo a quarant’anni dalla scomparsa fatto da Graziano Marraffa Presidente Archivio Storico del Cinema italiano e il video messaggio inviato da Mogol.