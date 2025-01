Puntomagazine.it - Grande successo per la chiusura della mostra: “Segni Epocali. Fernando Mangone racconta Paestum”

Un progetto che unisce la visione contemporanea dialla magnificenza del sito archeologico di, in collaborazione con la F.A.M. – Fondazione Artee il Parco Archeologico di.Si è conclusa il 12 gennaio 2025, con undi pubblico e critica, la“, ospitata dal Parco Archeologico didal 26 ottobre 2024. Un’esposizione unica che ha messo in luce la straordinaria capacità dell’artistadi creare un dialogo tra la contemporaneità dell’arte e la millenaria storia dei luoghi di, attraverso un percorso di forte impatto visivo ed emotivo. Il progetto è stato curato dal Professore Luciano Carini, in collaborazione con Tiziana D’Angelo, Direttore del Parco Archeologico di, Teresa Marino, Ornella Silvetti e Rosaria Sirleto, responsabili del coordinamento scientifico.