Oasport.it - Golf, Nick Dunlap difende il titolo al The American Express. Manassero e Molinari alla prima stagionale sul PGA

Leggi su Oasport.it

Il PGA Tour sta entrando sempre più nel vivo della propria stagione. Questa settimana il “Circus” si dirige in California, più precisamente nella Coachella Valley, per il The, torneo arrivatosua 66esima edizione. Precedentemente giocato sulla lunghezza di 90 buche (5 giorni), dal 2012 è passato al tradizionale format su 4 giorni con la peculiarità di avere il taglio dopo 54 buche (dopo il sabato quindi) e una rotazione su 3 percorsi differenti (Pete Dye Stadium Course, La Quinta Country Club,laus Tournament Course).Are ilsarà, 21enne passato professionista ed entrato nel maggiore circuitoo proprio dopo la vittoria da amateur (il primo a riuscirci dal ’91) dell’anno scorso in questo torneo davanti al sudafricano Christiaan Bezuidenhout di un colpo.