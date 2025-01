Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Palladino: "Brutto momento, ne usciremo insieme. Non è un problema di singoli"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 13 gennaio 2025 - Serata da dimenticare per la, che perde a Monza contro l'ultima in classifica e prosegue nel periodo buio, con un solo punto conquistato nelle ultime cinque partite. Lontana la squadra che fino a novembre ha incantato i propri tifosi, cinica e a tratti anche divertente. Ma comunque vincente. Adesso il mercato potrà di certo dare una mano, ma fondamentalmente dovrà essere brava la squadra a uscire nuovamente dalle sabbie mobili. C'è riuscita a inizio stagione e può farlo ancora. Queste le parole di mister Raffaele, che a fine partita ha analizzato la sconfitta patita all'U-Power Stadium. "C'è poco da dire. Facciamo i complimenti al Monza per lo spirito, il cuore e l'anima che ha messo in campo. Noi non abbiamo fatto bene, bisogna parlare poco e lavorare tanto.