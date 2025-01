Sbircialanotizia.it - Finalmente si rivede Messias! Genoa, KO Badelj anche se non è grave

Leggi su Sbircialanotizia.it

Una buona e una brutta notizia per Vieira Ildi Patrick Vieira scalda i motori in vista del match contro la Roma di Claudio Ranieri, in calendario venerdì alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Il club ligure si prepara alla trasferta di Roma facendo i conti con diverse difficoltà. Una su tutte è l'assenza di Milan, infortunatosi contro .L'articolosi, KOse non èè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.