Viterbotoday.it - Controlli della questura nei locali notturni: multa a night club per irregolarità sui dipendenti

Leggi su Viterbotoday.it

di Viterbo neidel capoluogo eprovincia. Misura da partepolizia per assicurare il rispettonormativa vigente in materia nonché per garantire la sicurezza degli avventori e dei cittadiniNello scorso weekend, con il supporto di.