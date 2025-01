Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi 3-9 gennaio: dischi di platino per “Fake News” dei Pinguini Tattici Nucleari

Leelaborate sulla settimana dal 3 al2025, premiano alcuni dei protagonisti del panorama musicale nostrano come ie Guè.Sono cinque idicertificati per, album dei: pubblicato il 2 dicembre 2022, dal quinto lavoro in studio della band sono stati estratti i singoli Giovani Wannabe, che ha raggiunto il primo posto in classifica e superato le 300mila copie, seguito da Dentista Croazia, Ricordi (5 voltee vetta della chart singoli), Coca Zero (2di) e Rubami La Notte (4di).ha raggiunto il primo posto della classifica album nel 2022, mentre l’anno successivo la posizione più alta raggiunta è stata la #4: nel 2024 si è fermato alla #20. Sulla genesi del disco, Riccardo Zanotti ha dichiarato:“L’idea ci è venuta a Cattolica mentre stavamo parlando di responsabilità e di quanto leinquinino i dibattiti di ogni tipo.