Ilgiorno.it - Cermenate, incendia l'automobile della ex: denunciato uomo di 36 anni

Leggi su Ilgiorno.it

, 14 gennaio 2025 – Danneggiamento, incendio e minacce continuate: sono le accuse che hanno raggiunto undi 36di, al termine delle indagini svolte dai carabinieri. I fatti di cui è accusato risalgono alla notte di giovedì 9 gennaio, quando una donna di 29, anche lei di, ha notato, guardando dalla finestra di casa, la macchina di proprietàmadre parcheggiata in via Risorgimento andare in fiamme. I vigili del fuoco di Lomazzo, chiamati per domare l’incendio, fin da subito non hanno scartato l’ipotesi che il rogo fosse doloso. La stessa donna ha poi riferito ai militari di aver subito pesanti minacce sia verbali che tramite messaggi da parte dell’ex compagno, con il quale si era incontrata e aveva litigato proprio la sera precedente, a causa del consumo eccessivo di alcol da parte dell’