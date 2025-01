Catania finto matrimonio e false assunzioni per avere i permessi di soggiorno

Leggi su Dayitalianews.com

Nei giorni scorsi la Polizia diha proceduto alla notifica dei provvedimenti di avviso conclusione indagine emessi dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Marsala.L’esecuzione dell’attività è stata delegata alla Digos della Questura etnea ed è stata eseguita a Marsala nei confronti di cinque persone, denunciate a vario titolo, per un’organizzazione finalizzata alla celebrazione di unallo scopo di far ottenere il permesso diad uno straniero e per l’assunzione fittizia di un altro straniero, il quale, attraverso l’artefatta assunzione posta in essere da un datore di lavoro in cambio di denaro, ha ottenuto indebitamente il rinnovo del permesso di.L’attività, iniziata nel 2020 e conclusa nel 2021, era finalizzata al monitoraggio dei cosiddetti sbarchi fantasma con l’obiettivo di individuare eventuali cellule terroristiche che sarebbero approdate sulle coste siciliane del catanese.