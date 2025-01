Gqitalia.it - Carlos Alcaraz gioca gli Australian Open con un look aggressivo e una racchetta modificata

è il vero antagonista di Jannik Sinner. Il duopolio del tennis mondiale di quest'epoca è iniziato già da un po' e proseguirà per diversi anni. Dopo Bjorn Borg e John McEnroe, Roger Federer e Rafael Nadal (con Novak Djokovic a dar fastidio, eccome!), ora tocca allo spagnolo e all'italiano contendersi il primo posto nella classifica ATP e nel cuore dei tantissimi tifosi.Come sempre accade quando si arriva a una sfida uno contro uno, i partecipanti hanno caratteristiche ben diverse:è sanguigno, fisico e con un gioco più fantasioso, Sinner è invece calcolatore, atletico e il suo tennis prevede meno colpi ad effetto, ma efficaci.