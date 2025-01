Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, va al GMV lo spareggio per la testa con Volterra

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pisa, 14 gennaio 2025 – Importante e convincente successo del GMV, che supera a Ghezzano AutoEtruria, nel recupero dell’undicesima giornata di andata del campionato di2, autenticotra due formazioni nel folto gruppo di. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli sono emersi nettamente alla distanza, dopo un avvio problematico, dominando nel finale e mantenendosi così da soli in vetta alla classifica. LA CRONACA – Non è stato un buon inizio per Badalassi e compagni, conche piazza un perentorio 1-9 e mette in ginocchio i padroni di casa. Forse convinti di aver trovata la serata giusta, gli ospiti però si rilassano, commettendo alcuni errori superficiali ed i biancoverdi ne approfittano per recuperare energie e fiducia, risistemarsi in campo e chiudere il primo quarto in vantaggio per 11-10.