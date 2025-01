Game-experience.it - Assassin’s Creed: Black Flag Remake, uscita e nuove informazioni su gameplay in un report

Un nuovoha confermato lo sviluppo di, un rifacimento che non si limiterà a migliorare l’aspetto visivo ma che introdurrà anche alcune meccaniche dirinnovate e sistemi avanzati legati alla fauna e agli ecosistemi.MP1ST questo progetto ambizioso è costruito sull’Anvil Engine aggiornato, lo stesso motore alla base dei recenti titoli della serie, e promette di reinventare l’apprezzato capitolo rilasciato nel 2013 come un’esperienza AAA di nuova generazione.Secondo lerivelate daldi cui sopra, il gioco è già in una fase avanzata dello sviluppo e potrebbe essere rilasciato entro novembre 2025, in parallelo al titolo multiplayer della serie, dal nome in codice Invictus. Tuttavia, il recente rinvio diShadows al 20 marzo 2025 potrebbe influenzare questa timeline, spingendo Ubisoft a ricalibrare le date di