Lanazione.it - Aperitivo in inglese insieme a Paul Clark. Ricordi di cricket

Leggi su Lanazione.it

Oggi alle 18 al Caffè Carducci l’"parla" grazie all’incontro con. Con lui si parlerà di sport, considerando che ha giocato aa livello rappresentativo nazionale per la Scozia nella categoria Under 16 e successivamente ha giocato e ricoperto il ruolo di capitano dell’EtruriaClub (fondato nel 1985),a suo fratello Christopher e ai diversi pionieri di questo sport a Grosseto e in Italia. L’anno di maggior successo del club è stato il 1998, quando ha vinto la Coppa Italia. Due anni dopo, il nome è stato cambiato in MaremmaClub, ma il club non è mai riuscito a tornare ai fasti di un tempo. La speranza è che quei fasti possano di nuovo essere rivissuti eracconterà ciò che li rese possibili e ciò che servirebbe oggi per tentare di far rinascere il movimento anche a Grosseto.