Anche le famiglie devono cambiare | scelgono i licei

Manca personale qualificato ma è davverocolpa delle scuole? Il preside dell’istituto tecnico Angelini-Vanvitelli-Stracca (l’Itvas) comprende la lamentela della Confartigianato ma parladi un discorso molto più articolato prima di far ricadere sul mondo scolastico certi vuoti. "E’ una critica che condivido solo in parte – dice Francesco Savore, dirigente scolastico dell’Itvas di Montedago – per la divisione che effettivamente ancora c’è tra la scuola e il mondo del lavoro. La prima però si sta adeguando ai tempi, è di dicembre la riforma degli istituti tecnici professionali che possono far accorciare di un anno la durata per prendere il diploma per far poi proseguire gli studenti in scuole superiori specialistiche per altri due anni e diventare dei tecnici competenti. E’ una riforma molto recente e ci vorrà del tempo affinché vada a regime e affinché le scuole come la mia propongano un percorso quadriennale al posto del quinquennio per poi indirizzare i ragazzi ad un biennio più dettagliato per il lavoro che andranno a fare e per avere il diploma di tecnico superiore.