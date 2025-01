Lettera43.it - Anas, Valeria Venuto nuova direttrice dei Rapporti istituzionali

Giro di poltrone in, la società del Gruppo FS Italiane che si occupa di infrastrutture stradali.è ladei. Prende il posto di Grazia Maria Rita Pofi.ha un passato in Trenitalia ed è stata assistente di Ignazio La Russa quando l’attuale presidente del Senato era ministro della Difesa del governo Berlusconi e coordinatore del Popolo della Libertà. È anche moglie dell’ex portaborse di Angelino Alfano, Giovannantonio Macchiarola, che poi fu piazzato proprio dal delfino del Cav “senza quid” ai vertici di Eni, nel 2017: oggi è Head of Public Affairs, Communication e Brand (in quota Francesco Lollobrigida.) della Enav di Pasqualino Monti, colui che puntava (invano) all’Autorità portuale di Genova.Angelino Alfano e Giovannantonio Macchiarola nel 2010 (foto Imagoeconomica).