Iodonna.it - Ambientato ai margini di una Madrid cupa e stritolata dalla mancanza di lavoro, ha ricevuto 5 nominations ai Goya

Ha solo 24 ore per non perdere la casa e ritrovarsi in strada, Azucena, interpretata da un’intensa Penélope Cruz nel film Tutto in un giorno,– appunto – nell’arco temporale di quelle 24 ore. In onda questa sera in prima tv alle 21.30 su Rai 3, è un film di denuncia, girato in unain piena crisi economica e sociale, e racconta la storia di tre personaggi alle prese con lo stesso dramma: lo sfratto esecutivo. Il fascino latino di Penélope Cruz e Salma Hayek, mano nella mano sul red carpet X Leggi anche › Auguri a Penélope Cruz, la diva caliente appassionata di tailleur Tutto in un giorno, la trama del film in prima tv su Rai 3 con Penélope CruzAzucena (Penélope Cruz) è una giovane madre coraggio che vive acon marito, figlio e molti problemi.