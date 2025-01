Addio maestro Lutto alla Rai l’Italia perde un protagonista del giornalismo

Leggi su Caffeinamagazine.it

È scomparso questa mattina, all'età di 94 anni, Furio Colombo, una delle figure più eminenti del panorama giornalistico e culturale italiano. La notizia è stata resa nota dfamiglia, che ha comunicato che i funerali si terranno domani, mercoledì 15 gennaio, alle ore 15 presso il Cimitero Acattolico di Roma. "Nella mattinata di oggi è deceduto all'età di 94 anni Furio Colombo, assistito dmoglie Alice e dfiglia Daria", si legge nel comunicato che accompagna la notizia della sua scomparsa.

Nato in Valle d'Aosta, Furio Colombo si laureò in giurisprudenza a Torino, ma la sua vita fu presto indirizzata verso la cultura e il. A metà degli anni Cinquanta, cominciò a distinguersi collaborando a programmi culturali della Rai insieme a figure come Umberto Eco, Gianni Vattimo e Piero Angela.