Liberoquotidiano.it - Addio cavigliere dopo due anni, il segreto della "propriocezione": rivoluzione-Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

A Dubai, durante la preparazione invernale di dicembre, prima di passare il Natale in Alto Adige, Jha lavorato sui suoi (pochissimi) punti deboli. In particolare sulla resistenza muscolare, per arrivare più lucidamente in quelle sfide tirate degli Slam che arrivano al quinto set, e sulla “”. Una tecnica, raccontata sul CorriereSera, che lavora sulla “balance board”, l'allenamento che migliora la capacità di percepire il proprio corpo nello spazio e di contrarre dei muscoli senza l'aiuto delle, che Jk usava dall'ottobre 2022,la distorsione subita nel match contro il danese Holger Rune a Sofia. Così si scarica il peso dai piedi spostandoli sulle ginocchia, in modo da non stressare appunto le caviglie. Questa sperimentazione si è vista già nel match del primo turno degli Australian Open contro il cileno Nicolas Jarry, battuto per tre set a zero.