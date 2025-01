Movieplayer.it - Uomini e Donne: Gianmarco Steri è il nuovo tronista del dating show

, dopo la scelta di Martina De Ioannon, che gli ha preferito Ciro Solimeno, si è accomodato sul trono delOggi pomeriggio, Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta in studio a, e ha deciso di uscire dal programma con Ciro Solimeno, preferendo il corteggiatore originario di Pompei a. Una scelta che ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e i fan della trasmissione. IldiTuttavia, una grande sorpresa ha scosso lo studio quando è stato annunciato che proprio, pur non essendo stato scelto da Martina, è stato designato come ildel programma. La decisione è stata confermata dal profilo ufficiale della trasmissione, il .