Lanazione.it - Università di Pisa, benessere socioeconomico e tutela dell'ambiente: un divario enorme

Leggi su Lanazione.it

, 13 gennaio 2025 - Nessun Paese al mondo garantisce sia ilche laambientale. C’è uno “spazio sicuro e giusto” per l’umanità che si definisce a partire da indicatori ambientali e socioeconomici, è la teoria economicaa cosiddetta “ciambella” lanciata da Kate Raworth, studiosadi Oxford e di Cambridge. Ma oggi nessun paese al mondo ci starebbe dentro. Da qui è partita la scommessa di due ricercatori, Tommaso Luzzatidie Gianluca Gucciardidegli studi di Milano Bicocca: cosa succederebbe se si adottassero criteri meno rigidi rispetto a quelli impiegati dagli studi esistenti? Il risultato, come mostra un articolo pubblicato a dicembre 2024 sulla rivista Ecological Indicators, è che, purtroppo, non cambierebbe niente.