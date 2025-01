Tpi.it - Torino, uccise il padre per difendere la madre: assolto. Ma l’accusa non ci sta: “Non fu legittima difesa”

Alex Cotoia, il giovane che nel 2020, quando era diciottenne,ilGiuseppe Pompa a coltellate perladalle violenze dell’uomo, è statodaldi omicidio volontario dalla Corte d’Appello di.La sentenza è stata emanata nel mattino di oggi, lunedì 13 gennaio 2025, al termine del secondo processo d’appello sul caso, dopo che lo scorso luglio la Corte di Cassazione aveva annullato la precedente sentenza di condanna a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni, che era stata pronunciata nel dicembre 2023.Già in primo grado, nel 2021, Cotoia era statoper. Il ragazzo in precedenza si chiamava Alex Pompa, ma due anni fa ha ottenuto il via libera a utilizzare il cognome materno.“Sono ancora frastornato. Quando i giudici hanno letto la sentenza mi sono voltato verso i miei avvocati perché non sempre capisco cosa viene detto in queste aule.