Taremi in Venezia-Inter è una chiave dello sviluppo sulla trequarti

innon ha trovato il gol, ma ha dimostrato la sua utilità nellodel gioco aiutando la squadra a tessere la sua trama.CONFERMA DA TITOLARE –è stato confermato come titolare da Inzaghi in. Una dimostrazione di fiducia, ma anche la prima vera occasione in stagione di avere continuità. E l’iraniano in campo ha fatto vedere che questa continuità lo ha aiutato a prendere confidenza con gioco e compagni, oltre che fiducia in se stesso. Concetti che si sono espressi in particolar modo nella sua partecipazione alla manovra.PRESENZA– L’ex Porto da sempre è un attaccante che ama contribuire al gioco e cercare l’assist. Colquesta sua capacità è stata un fattore anche in maglia. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:Risulta evidente comesi sia fatto vedere per sviluppare il gioco.