Ilfattoquotidiano.it - ‘Svolta sulla tregua a Gaza’. Intesa sugli ostaggi israeliani, si attende l’ok dal fratello di Sinwar. Hamas: ‘I prigionieri palestinesi presto liberi’

A Doha si è arrivato a una svolta. Il 9 gennaio era stato il segretario di Stato americano, Antony Blinken, a dichiarare pubblicamente che un accordo per il cessate il fuoco a Gaza era molto vicino. Nelle ultime ore sono arrivate importanti conferme: lo dicono i media, che forniscono anche alcuni dettagli di quella che sempre più soggetti definiscono un’imminente; lo dice il ministro degli Esteri di Tel Aviv, che ha ribadito il protrarsi dell’intenso lavoro per giungere a un accordo; lo dice ancheche in un comunicato si è rivolto direttamente ainelle carceri dello Stato ebraico dicendo loro che “la liberazione si avvicina”. Manca solo una voce, il timbro finale sull’, che però è di primo piano: quella di Muhammaddell’ex capo diYahya, ucciso a ottobre dall’esercito d’Israele nella Striscia.