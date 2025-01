Sport.quotidiano.net - Spal capace di reagire e rimontare. Nel ritorno sono segnali di carattere

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’è una costante che fa sorridere mister Dossena nelle prime tre gare del girone didella: la reazione immediata a un gol subito, oltre alla capacità di tenere duro fino alla fine. In precedenza tante volte i biancazzurri in circostanze simili avevano alzato direttamente bandiera bianca, consegnandosi agli avversari di turno senza colpo ferire. La squadra continua ad avere mille limiti e difetti, ma se tre indizi fanno una prova, laha finalmente dimostrato di non perdere la testa nei momenti più difficili. Riuscendo a ribaltare l’inerzia delle partite e poi restare sul pezzo fino al triplice fischio. Ma entriamo del dettaglio, analizzando quello che è successo nelle ultime tre gare dei biancazzurri. Ad Ascoli, nel giorno del debutto di El Kaddouri in cabina di regia, l’approccio dellanon era stato esattamente dei migliori.