Ilveggente.it - Pronostico Monza-Fiorentina, emergenza totale: l’ex sa dove colpire

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Una settimana fa un Napoli cinico e spietato ha approfittato di ogni minimo errore della, sconfitta per la seconda volta consecutiva davanti al proprio pubblico. Se qualche giorno prima di Natale era stata l’Udinese a violare – per la prima volta in stagione – il “Franchi”, sabato scorso l’impianto dei viola è diventato terra di conquista da parte degli azzurri di Antonio Conte, che hanno inflitto alla squadra di Raffaele Palladino il k.o. più largo da quando è iniziato il campionato (0-3).non perdona: il trend negativo prosegue (Ansa) – Ilveggente.itLa, dicevamo, ha pagato carissimi quei due-tre errori commessi durante il match, nonostante abbia cercato più volte di far male al Napoli, non riuscendoci.