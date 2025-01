Ilnapolista.it - Pagelle / Conte su Kvara ha evocato il Mourinho romanista, il Napoli è lui

Ledi-Verona 2-0, a cura di Fabrizio d’EspositoMERET. Al 33’ il giovane Meret diventa un disastroso Paperino: la pelota gli buca le mani e solo un incredulo Na-Politano evita il peggio. È l’unico vero brivido, per giunta autolesionista, che prova il Napule là dietro – 5,5DI LORENZO. L’Eurocapitano è un maratoneta, quasi dodici chilometri, che dopo cinque minuti scassina la partita con un’azione, al limite dell’area gialloblù, da attaccante vero. Dapprima si allunga e dà in extremis la palla a Lukakone Nostro, indi se la riprende e tira di sinistro, che non è il suo piede. Il risultato è una pelota da flipper che dal palo va sulla schiena di Montipò e infine rotola in rete. E’ l’uno a zero che fa da architrave della partita per oltre un’ora. E Di Lorenzo offende senza fermarsi mai – 7RRAHMANI.