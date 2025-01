Operaio muore schiacciato da un albero mentre lavora a Veneri di Pescia

Leggi su Corrieretoscano.it

– Tragedia a, in provincia di Pistoia, dove unè rimasto ucciso dalla caduta di una pianta durante i lavori di taglio lungo la sede stradale in via Vecchia Postale, nella frazione di. La dinamica dell’evento è al vaglio dei carabinieri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento diche hanno coadiuvato il lavoro dei sanitari. L’uomo, purtroppo, all’arrivo dell’ambulanza e del medico, era già decedutodalla pianta che stava tagliando. Il personale dei vigili del fuoco ha quindi provveduto a recuperare la salma e a mettere in sicurezza la zona per evitare altri pericoli. Il corpo è stato poi trasportato all’obitorio dell’ospedale di.Sul posto, trattandosi di incidente sul lavoro, anche i tecnici dell’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.