Oliviero Toscani l’ultima intervista | La morte non mi spaventa

A settembre,apparve pervolta in televisione. Lo fece su La7, nel programma “In Onda”, condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Fu una sorta di testamento pubblico, un momento carico di significato in cui il celebre fotografo, visibilmente provato e affaticato, parlò con lucidità della malattia e della. «La? Non mi, nessuno si ricorda di te», disse, con quella franchezza che lo aveva sempre contraddistinto.La paura, per, è sempre stata un’estranea. Anche quando la, da concetto lontano e astratto, si era fatta una realtà imminente, lui l’aveva affrontata con la stessa determinazione e ironia che avevano caratterizzato tutta la sua vita., che a oltre ottant’anni si sentiva ancora giovane nello spirito, si trovò improvvisamente di fronte a una diagnosi ineluttabile: l’amiloidosi, una malattia degenerativa che lo ha portato via il 13 gennaio 2025, a 82 anni.