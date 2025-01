Romadailynews.it - Municipio Roma XIII: entro gennaio a sicuro palazzo all’Aurelio, residenti chiedono controlli

Leggi su Romadailynews.it

finetermineranno i lavori di messa in sicurezza della palazzina pericolante in largo Gregorioe con la successiva notifica del cessato pericolo potranno rientrare nelle loro abitazioni le famiglienegli edifici limitrofi, in via Ennio Bonifazi, sgomberate in fretta e furia poco prima di Natale. Nel frattempo pero’ itemono furti e incursioni notturne eun presidio con pattuglie delle forze dell’ordine.E’ quanto emerso dalle audizioni odierne nel corso della commissione Lavori pubblici di, presieduta da Antonio Stampete del Partito democratico. A oggi – secondo quanto riferito dal direttore della Protezione civile capitolina, Giuseppe Napolitano – si trovano in assistenza alloggiativa, a carico del Comune di, 30 persone che potranno usufruire della stessa per un massimo di 45 giorni, come previsto dalle procedure di emergenza.