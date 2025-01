Lapresse.it - Ministero Salute: “Nel 2024 boom per donazioni e trapianti”

da record nel: nell’anno da poco concluso l’attività della Rete trapiantologica italiana ha registrato i numeri più alti mai realizzati sia per gli organi che per le cellule staminali emopoietiche. I dati sono stati presentati oggi dal Ministro dellaOrazio Schillaci e dal direttore del Centro nazionaleGiuseppe Feltrin. Ledi organi continuano a crescere: nelsono state 2.110 quelle effettivamente realizzate (+2,7% sul 2023), a partire da 3.192 segnalazioni di potenziali donatori arrivate dalle rianimazioni (+3,2%). Grazie a questi numeri è stato possibile realizzare ben 4.692, 226 in più rispetto allo scorso anno (+5,1%). “Abbiamo segnato dei nuovi record, oltre 200in più rispetto all’anno precedente e un migliore posizionamento ha livello europeo”, afferma Feltrin