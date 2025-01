Lanazione.it - Meccanico da record a 97 anni. È il più anziano, interviene lui al volante del carroattrezzi

Arezzo, 13 gennaio 2025 – A 97suonati (quest’anno va per i 98), Fabio Sabbioni è ilin attività più vecchio al mondo. E a ritirarsi non ci pensa proprio. Il primol’aretino lo ha ottenuto nel 2022, ma adesso il Guinness dei primati lo ha ufficialmente rinnovato. Idem per la patente, validata per i prossimi duecosì che un giorno sì e l’altro pure Sabbioni esce cola recuperare auto in panne. “Mio padre non si ferma mai, certo non lavora come 30fa senza sosta e senza guardare alle festività, ma anche ieri era sula recuperare un’auto. Ha passato la sua vita a discutere con mia mamma – spiega la figlia Fulvia – per tutti gliin cui ha lavorato in autostrada al soccorso stradale, rispondeva a chiamate notte e giorno. Prima aveva anche aziende e riparava i camion, adesso si limita alle auto.