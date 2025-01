Ilrestodelcarlino.it - Macerata al buio: quinto ko di fila, e in casa. Fano troppo timida, Cuneo non perdona

Banca2 Omifer Palmi 3 BANCAFISIOMED: Marsili 2, Ichino, Ferri, Valchinov 16, Ottaviani 13, Fall 8, Klapwijk 27, Berger 11, Gabbanelli (L1). NE: Pozzebon, Cavasin, Sanfilip+po, Dimitrov, Palombarini (L2). All. Castellano. OMIFER PALMI: Mariani, Lecat 2, Iovieno 5, Gitto 8, Maccarone 9, Corrado 27, Paris 3, Sala 15, Carbone, Benavidez 12, Donati (L1), Prosperi Turri (L2). NE: Concolino, Guastamacchia, Prosperi Turri (L2). Arbitri: Matteo Selmi e Beatrice Cruccolini. Parziali: 23-25, 19-25, 25-23, 25-19, 15-17. Note: Battute punto9 con 20 errori, Palmi 10 con 18 errori. Muri punto6, Palmi 7. Attacco punto49%, Palmi 52%. Ricezione positiva43% (33% perfetta), Palmi 48% (26%).La BancaFisiomed incappa in una sconfitta doppiamente pesante: contro Palmi, ultima in classifica nell’A2 di volley maschile, e in