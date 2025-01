Ilfattoquotidiano.it - Lo squalo bianco è quasi in via di estinzione in Sudafrica. E il “killer” in questo caso è l’uomo. Ecco perché non è affatto una buona notizia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

estinto. Vedere unoinè diventato una rarità. “Soltanto sei anni fa, a False Bay, nei mesi estivi che coincidono con la massima presenza di squali, si potevano osservare in un giorno dai quattro ai dieci esemplari die fino a una trentina di attacchi alle otarie. Oggi se ne vediamo uno è già un miracolo”. Alessandro De Maddalena ha iniziato a lavorare con gli squali bianchi indal 2010 e dal 2012 si è trasferito stabilmente vicino a Città del Capo. Biologo, già professore a contratto all’Università Milano-Bicocca, De Maddalena è uno dei massimi esperti al mondo di squali, autore di libri di successo sul tema ed è testimone oculare dideclino. Inesistevano tre siti privilegiati per l’avvistamento di squali bianchi (False Bay, Gansbaai e Mossel Bay) anche per effetto delle abbondanti colonie di otarie orsine del Capo.