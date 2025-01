Oasport.it - LIVE Sinner-Jarry 7-6, 7-6, 3-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: arriva finalmente il break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 In rete il back di rovescio del n.36.40-30scaglia un diritto lungolinea violentissimo, lungo il diritto diil “vamos” del cileno, che sta cercando di mettere il match nella bagarre.40-15 Largo il back di rovescio del cileno.30-15 Altro buon servizio, lunga la risposta di rovescio.15-15 Prima di servizio solida al centro, lunga la risposta di diritto.0-15 Diritto vincente incrociato di, che si carica.oggi ha trovato davanti a sé un vero cagnaccio.2-0aveva fatto tutto bene, ma sbaglia clamorosamente lo smash in avanzamento. Errore davvero pacchiano, l’azzurro strappa il servizio per la prima volta in questa partita. 30-40 Altra buona risposta di, lungo il diritto del n.36.30-30 Il cileno sbaglia completamente la direzione dell’attacco elo punisce con il passante di rovescio lungolinea.