Agi.it - Le telecamere dell'albergo di Roccaraso hanno ripreso la caduta di Palmegiani

AGI - La Procuraa Repubblica'Aquila, dopo aver ricevuto la rogatoria dai colleghi di Sulmona (L'Aquila), ha conferito all'anatomo patologoa Asl, l'incarico di svolgere l'autopsia su Luca, il 25enne di Latina, militante di Forza Itala, che si è lanciato dal quarto piano di un(L'Aquila) dove si era recato per seguire da vicino la convention del partito, sospesa proprio a causaa sua morte. Essendo sopraggiunta all'ospedale'Aquila la morte del 25enne, l'incarico peritale è stato formalmente espletato dalla Procuraa Repubblica del capoluogo abruzzese. I carabinieria Compagnia di Castel di Sangro stanno scavando sulla sfera privata e famigliare del giovane per capire le cause cheportato al gesto estremo dopo aver lasciato alcuni messaggi con intenti suicidari su alcuni social.