LANDI Global presenta l' ammiraglia Cx20 | migliorare l' efficienza aziendale e l' esperienza del cliente con un terminale Windows di nuova generazione

- SINGAPORE, 12 gennaio 2025 /PRNewswire/annuncia il lancio del, un POS desktopintelligente di ultima.Pensato per le aziende che ricercano tecnologia avanzata e design raffinato, iloffre prestazioni di altissimo livello con perfetta compatibilità. Questo potente POS desktop consente di gestire con sicurezza anche i compiti più impegnativi, rendendolo ideale per gli ambienti più esigenti.Innovazione guidata dalle esigenze del mercato Ilè stato progettato per soddisfare la crescente domandae di POS desktop basati su.Data l'ampia base di sistemi operativiancora in uso e l'imminente fine del supporto per10, molte aziende stanno cercando un percorso di migrazione semplice verso soluzioni POS compatibili con11.