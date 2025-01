Ilrestodelcarlino.it - La reazione dei commercianti: "Inciviltà che nulla ha di politico. Noi rispondiamo riaprendo subito"

"Quanto accaduto è molto grave. Un episodio che condanniamo fermamente" e per il quale si sono spese le forze dell’ordine, a cui va "il nostro sostegno e solidarietà". Non usano mezzi termini Confcommercio Ascom e Confesercenti, ripercorrendo la guerriglia, le risse e i tafferugli di sabato in centro storico, che hanno portato alla danneggiamento e alla distruzione di vetrine, attività e pubblici esercizi. Il giorno dopo serve per quantificare i danni, anche se ci vorrà più tempo per delineare una cifra esatta. Per ora, parliamo di "decine di migliaia di euro per le diverse attività, in particolare i pubblici esercizi, che hanno subìto i danni di atti vandalici chehanno di– tuona il direttore generale di Ascom Giancarlo Tonelli –. I nostri imprenditori riapriranno già oggi, dando una risposta forte a questo accaduto inaccettabile: Bologna non può essere violata in questo modo".