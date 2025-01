Quotidiano.net - La Generazione Z ai raggi X: "Innovativi e individualisti"

. Così gli Hr manager italiani vedono i ragazzi dellaZ, nati tra il 1997 e il 2012 che chiedono alle aziende flessibilità e bonus personalizzati, offrono importanti competenze digitali e preferiscono non lavorare in team. Intervistati da AstraRicerche (nella foto il direttore Cosimo Finzi) per l’Osservatorio Asus Business, oltre 300 responsabili delle risorse umane hanno delineato un quadro complesso fatto di desideri, competenze e disallineamenti tra domanda e offerta. Ma se da un lato la Gen Z si distingue per il suo orientamento all’innovazione, dall’altro gli hr descrivono unaspesso individualista. Più del 64% degli intervistati, infatti, sottolinea come i giovani sopravvalutino le proprie capacità, e solo il 31% li considera efficaci nel lavoro di squadra.