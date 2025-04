Primo Maggio con il pranzo di solidarietà delle Cucine Popolari e due spettacoli

Primo Maggio di festa, ma anche di solidarietà e partecipazione, e di riflessione sui temi del Lavoro e dell'Ambiente in due spettacoli, che saranno replicati anche il giorno successivo. A Teatri di Vita torna il tradizionale appuntamento con la Festa di Primavera, che vede protagoniste.

‘Pranzo agli orti sociali Filippo Ficcadenti’. Un primo maggio speciale a Cupra - In occasione della ricorrenza del 1° Maggio il comune di Cupra Marittima ha promosso una bella iniziativa: ‘Pranzo agli orti sociali Filippo Ficcadenti’, che si trovano in via Conte Giovanni Vinci, nella zona nord di Cupra Marittima. Si tratta di "un incontro conviviale in compagnia e un’opportunità per mantenere una vita sociale attiva, per condividere il momento del pranzo insieme ad altri, trovare un pasto già pronto, per fare quattro chiacchiere, dare al cibo un tocco di sapore in più". 🔗ilrestodelcarlino.it

Pallavolisti ai fornelli per solidarietà: gli under della Porto Robur prepara il pranzo agli ospiti di Santa Teresa - Donare momenti di socialità e serenità agli ospiti a persone fragili e indigenti. Con questo scopo domenica mattina 14 pallavolisti dell’Under 19 della Porto Robur Costa 2030, accompagnati dai due allenatori Francesco Mollo e Matteo Baroni e dai collaboratori volontari Maurizio, Laimer e Filippo... 🔗ravennatoday.it

Alla cooperativa Panta Rei la gestione del Circolo Primo Maggio - Il punto ristoro del Circolo Primo Maggio di Montorio sarà gestito dalla cooperativa sociale Panta Rei. La giunta comunale di Verona ha approvato la concessione dell'immobile adibito a bar a Panta Rei per la realizzazione del progetto di bar sociale che vedrà l’inserimento lavorativo di... 🔗veronasera.it

