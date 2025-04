Pilastro europeo della Nato ecco come passare dalle idee ai fatti

della famosa intervista di Berlinguer a Giampaolo Pansa la presenza italiana nella Nato, ma hanno sempre criticato (giustamente) l'eccessiva predominanza politica e militare degli Stati Uniti all'interno dell'Alleanza. Oggi la situazione è cambiata. È vero che nel comunicato congiunto del recente vertice tra il presidente Donald Trump e Giorgia Meloni a Washington si ribadisce solennemente l'impegno degli Stati Uniti e dell'Italia a favore della Nato. United States – Italy Joint Leaders' Statement. Tuttavia i segnali di un minore impegno degli Stati Uniti sono più che evidenti. Ciò si inquadra nel contesto di un indebolimento complessivo degli Stati Uniti nell' arena internazionale dovuto soprattutto alle ondivaghe politiche protezioniste di Trump nonché alle tensioni che nelle ultime settimane hanno segNato il Pentagono, il Dipartimento di Stato e lo stesso Consiglio di sicurezza nazionale.

