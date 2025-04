Dopo 4 anni la chiesa di Santa Maria dell’Orazione riapre ai fedeli

chiesa parrocchiale di Santa Maria dell'Orazione, nel centro cittadino di Pontelatone. Il Vescovo della diocesi di Alife-Caiazzo, Monsignor Giacomo Cirulli, affiancato dal parroco Pietro Cafaro e dall'intero clero diocesano, benedirà e spalancherà simbolicamente le porte della chiesa. Riapertura al culto per la chiesa parrocchiale di Santa Maria dell'Orazione, nel centro cittadino di Pontelatone.

