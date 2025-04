Incidente in moto muore sotto gli occhi della moglie sul luogo in cui era morto il figlio di 10 anni

Incidente a Lanzate (Monza). Sebastian Monguzzi, 54enne, è morto nello stesso luogo in cui 14 anni prima era morto il figlio di 10 anni Ilgiornale.it - Incidente in moto, muore sotto gli occhi della moglie sul luogo in cui era morto il figlio di 10 anni Leggi su Ilgiornale.it Tragicoa Lanzate (Monza). Sebastian Monguzzi, 54enne, ènello stessoin cui 14prima eraildi 10

