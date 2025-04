Inter-Roma 0-1 Inzaghi perde ancora | Conte sogna il sorpasso scudetto

Roma supera 1-0 l'Inter in un match valido per la 34a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere la partita il gol di Soulé al. Ilmattino.it - Inter-Roma 0-1, Inzaghi perde ancora: Conte sogna il sorpasso scudetto Leggi su Ilmattino.it Lasupera 1-0 l'in un match valido per la 34a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere la partita il gol di Soulé al.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter fiorentina, Inzaghi perde un big per il match di San Siro. Zalewski ha voglia di giocare - di RedazioneInter Fiorentina, per il posticipo di San Siro Inzaghi sarà costretto a rinunciare a un big che non ce la fa. Zalewski scalpita Lunedì 10 febbraio Inter e Fiorentina si troveranno di nuovo contro questa volta però a San Siro. I nerazzurri vogliono cancellare l’orribile prestazione di giovedì e vogliono consolidare il secondo posto in classifica. Per fare questo bisogna vincere e mettere in campo una prestazione completamente diversa da quella proposta al Franchi. 🔗internews24.com

Tacchinardi inizia bene, poi si perde: «Inzaghi un grande! Massa permaloso» - Tacchinardi inizia bene la sua disamina su Inzaghi e Atalanta-Inter, partita vinta 2-0 dai meneghini, per poi perdersi nell’arbitraggio. Massa permaloso, nonostante Ederson gli abbia applaudito in faccia. Le sue parole a tal proposito. CAMPO E ARBITRAGGIO – Alessio Tacchinardi a Pressing fa i complimenti all’Inter dopo la favolosa vittoria di Bergamo per 2-0. L’ex giocatore esalta soprattutto Simone Inzaghi e il suo operato e al contempo però si scaglia contro l’arbitro Massa che ha espulso Ederson. 🔗inter-news.it

Inter, ansia Champions. Inzaghi ora è nei guai. Perde anche Dimarco - Sembra quasi una nuova legge di Murphy: se qualcuno si può infortunare, sarà nel reparto in cui sei già in emergenza. Così accade all’Inter, dove le preoccupazioni per le condizioni di Federico Dimarco si sono tramutate ieri in realtà: risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, serve un miracolo per vederlo in campo già il 16 marzo contro l’Atalanta. Più probabilmente l’esterno nerazzurro tornerà dopo la sosta contro l’Udinese. 🔗sport.quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Inter-Roma 0-1, Inzaghi perde ancora: Conte sogna il sorpasso scudetto; Inter-Roma 0-1, gol e highlights: la decide una rete di Soulé; Inter-Roma diretta Serie A: segui la sfida di oggi tra scudetto e Champions; Inter-Roma 0-1: Soulé sbanca San Siro, Ranieri ferma Inzaghi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE - Inter-Roma 0-0, 15': Inzaghi perde i pezzi, Pavard deve arrendersi. In campo Bisseck - INTER-ROMA 0-0 LIVE MATCH 16' - Dimarco liscia un intervento di testa sul cross di Angelino, la palla va fuori ma per l'assistente l'esterno tocca il pallone e concede rimessa alla Roma. 15' - Pavard ... 🔗msn.com

Inter-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - I nerazzurri vogliono riscattare i due ko contro Bologna e Milan, i giallorossi puntano la zona Champions. Inzaghi senza gli squalificati Bastoni e ... 🔗msn.com

Inter-Roma diretta Serie A: segui la sfida di oggi tra scudetto e Champions - L'Inter per lo scudetto, la Roma per l'Europa. In un Meazza tutto esaurito, la squadra di Inzaghi e quella di Ranieri scendono in campo alle 15 per uno dei big match della Serie A che interessa le zon ... 🔗msn.com