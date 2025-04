Grande frana spaventa l' Appennino e inghiotte le case Allarme nel Modenese | si sposta di oltre 30 metri al giorno

metri cubi di terra che si stanno spostando insieme verso il basso. La Grande frana del Monte Cantiere , a Boccassuolo di Palagano , sull' Appennino , da inizio mese si è messa in movimento, dopo le piogge, e sta spaventando un intero versante della montagna Modenese . Il fronte, circa tre chilometri, non accenna a fermarsi, anche la notte scorsa è avanzata di oltre trenta metri, ha. Feedpress.me - Grande frana spaventa l'Appennino e inghiotte le case. Allarme nel Modenese: si sposta di oltre 30 metri al giorno Leggi su Feedpress.me Tre milioni dicubi di terra che si stannondo insieme verso il basso. Ladel Monte Cantiere , a Boccassuolo di Palagano , sull', da inizio mese si è messa in movimento, dopo le piogge, e stando un intero versante della montagna. Il fronte, circa tre chilo, non accenna a fermarsi, anche la notte scorsa è avanzata ditrenta, ha.

