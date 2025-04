Il bambino ha una sindrome incompatibile con la vita | i suoi genitori scelgono di ricordarlo così

sindrome incompatibile con la vita durante le visite di controllo della gravidanza è un momento devastante per la coppia, che spesso è posta di fronte all’interrogativo più duro: interrompere subito la gestazione, oppure andare avanti il più possibile?La decisione è, ovviamente, assolutamente personale e soggettiva, e qualunque essa sia merita tutto il rispetto di questo mondo.così, quando Elizabeth e Joshua Evans hanno saputo, a sole 14 settimane e mezzo di gravidanza, che il loro bambino non sarebbe sopravvissuto, hanno deciso di portare avanti comunque il loro “Baby Joshy”; la diagnosi per loro è stata impietosa, essendo stata rilevata una rara condizione genetica chiamata trisomia 18, che stava portando gravi problemi di formazione al bambino. Joshy, infatti, presentava il cuore a destra e con buco, un rene in più, problemi al cranio e alle mani, e l’esito, in accordo con i medici, sarebbe stato inevitabile. Gravidanzaonline.it - Il bambino ha una sindrome incompatibile con la vita: i suoi genitori scelgono di ricordarlo così Leggi su Gravidanzaonline.it Ricevere una diagnosi dicon ladurante le visite di controllo della gravidanza è un momento devastante per la coppia, che spesso è posta di fronte all’interrogativo più duro: interrompere subito la gestazione, oppure andare avanti il più possibile?La decisione è, ovviamente, assolutamente personale e soggettiva, e qualunque essa sia merita tutto il rispetto di questo mondo., quando Elizabeth e Joshua Evans hanno saputo, a sole 14 settimane e mezzo di gravidanza, che il loronon sarebbe sopravvissuto, hanno deciso di portare avanti comunque il loro “Baby Joshy”; la diagnosi per loro è stata impietosa, essendo stata rilevata una rara condizione genetica chiamata trisomia 18, che stava portando gravi problemi di formazione al. Joshy, infatti, presentava il cuore a destra e con buco, un rene in più, problemi al cranio e alle mani, e l’esito, in accordo con i medici, sarebbe stato inebile.

Ne parlano su altre fonti

Il bambino ha una sindrome incompatibile con la vita: i suoi genitori scelgono di ricordarlo così - Ricevere una diagnosi di sindrome incompatibile con la vita durante le visite di controllo della gravidanza è un momento devastante per la coppia, che spesso è posta di fronte all’interrogativo più duro: interrompere subito la gestazione, oppure andare avanti il più possibile? La decisione è, ovviamente, assolutamente personale e soggettiva, e qualunque essa sia merita tutto il rispetto di questo mondo. 🔗gravidanzaonline.it

Il bambino ha una sindrome incompatibile con la vita: i suoi genitori scelgono di ricordarlo così - Ricevere una diagnosi di sindrome incompatibile con la vita durante le visite di controllo della gravidanza è un momento devastante per la coppia, che spesso è posta di fronte all’interrogativo più duro: interrompere subito la gestazione, oppure andare avanti il più possibile? La decisione è, ovviamente, assolutamente personale e soggettiva, e qualunque essa sia merita tutto il rispetto di questo mondo. 🔗gravidanzaonline.it

Shaken baby syndrome, dal 5 al 7 aprile infopoint per contrastare la Sindrome del bambino scosso - Arriva a Napoli l'infopoint Terre des Hommes NONSCUOTERLO! In via Luca Giordano, dal 5 al 7 aprile, si farà informazione contro la sindrome del bambino scosso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Il bambino ha una sindrome incompatibile con la vita: i suoi genitori scelgono di ricordarlo così; Beatrice, più unica che rara; Non può abortire anche se il figlio potrebbe nascere già morto: 31enne fa causa al Texas; Il Papa: vita umana inviolabile, no a diagnosi prenatale per abortire. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il bambino ha una sindrome incompatibile con la vita: i suoi genitori scelgono di ricordarlo così - Elizabeth e Joshua Evans hanno comunque deciso di portare avanti la gravidanza del loro piccolo Joshy, costruendo ricordi indelebili con lui, nonostante la diagnosi senza speranza. 🔗gravidanzaonline.it

Shaken Baby Syndrome: perché la Sindrome del Bambino Scosso è molto pericolosa - Tra le forme di abuso sui minori rientra anche la cosiddetta Shaken Baby Syndrome (SBS), la Sindrome ... si ha tra le due settimane e i sei mesi di vita. In questa fase, infatti, il pianto del neonato ... 🔗gravidanzaonline.it

Che malattia ha il bambino del film "Wonder": la sindrome che non spegne i sogni - Il piccolo protagonista del film Wonder, August detto più semplicemente "Auggie" Pullman, ha la sindrome di Treacher Collins, una malattia genetica rara che provoca delle malformazioni cranio-facciali ... 🔗tag24.it