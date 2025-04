Notte di follia all' International street food di Piombino aggredito un esercente e colpito anche il commissario di polizia | tre feriti e un arresto

Notte di follia a Piombino durante la seconda giornata dell'International street food in programma in questi giorni sul viale del Popolo. Nella tarda serata di sabato 26 aprile, infatti, scene di inaudita violenza si sono verificate tra i furgoni e gli stand dedicati alla manifestazione. Livornotoday.it - Notte di follia all'International street food di Piombino, aggredito un esercente e colpito anche il commissario di polizia: tre feriti e un arresto Leggi su Livornotoday.it didurante la seconda giornata dell'in programma in questi giorni sul viale del Popolo. Nella tarda serata di sabato 26 aprile, infatti, scene di inaudita violenza si sono verificate tra i furgoni e gli stand dedicati alla manifestazione.

